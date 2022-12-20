Erzincan'da kar nedeniyle kara yollarında ulaşım kontrollü sağlanıyor

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ERZİNCAN (AA) - Kent merkezine kar yağan Erzincan'ı çevre illere bağlayan kara yollarında ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gece başlayan kar yağışı kent merkezini beyaz örtüyle kaplarken, etkisini gösteren sis de sürücülere zor anlar yaşattı.

Ağaçlar ve kaldırımlar karla kaplanırken vatandaşlar araçlarının üzerini temizledi.



Kentin ana yollarında görüş mesafesi, sis nedeniyle 20 metreye kadar düştü.

Kar yağışı ve sis nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye geçitlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yollarda kar küreme ve tuzlama yapan karayolları ekipleri, ulaşımı açık tutmaya çalışıyor.

Trafik polisleri, ağır tonajlı araçları durdurarak sürücüleri uyarıyor.



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