Erzincan'da 2 bin sahipsiz hayvanın yaşayacağı barınak yapılıyor

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Belediyesince hayvan hastanesinden ameliyathaneye, kedi evinden yaşam alanlarına kadar 2 bin sahipsiz hayvanın hayatını sürdürebileceği barınağın yapımına başlandığı bildirildi.

Beybağı Mahallesinde 17 bin metrekare alan üzerine yapımına başlanan hayvan barınağının inşaatında incelemede bulunan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Fen İşleri Müdürü İsmail Mersinlioğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aksun, yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanlara daha iyi hizmet edebilmek için böyle bir yere ihtiyacın olduğunu, bu kapsamda barınak projesini hayata geçirdiklerini söyledi.



"Erzincanımızın sessiz sakinlerini burada daha rahat misafir edebilmek, bakımlarını yapabilmek için hayvan hastanesinden mezarlığına kadar her şeyi düşünülmüş bir mekan olarak inşallah hizmete sunacağız. Duvarları çevrili bir vaziyette, yaşam alanlarında daha rahat hareket edebilmeleri için burada çadırlar oluşturulacak ve altında ıslanmadan daha kuru mekanlarda hayatlarını devam ettirecekler. İlgili alanlara padoklar kurularak orada misafir edilecek." diyen Aksun, sahipsiz hayvanları ocak ayı itibarıyla yeni barınak alanında misafir etmeye başlayacaklarını, inşaatın ise 2023 içerisinde tamamlanacağını belirtti.

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