Erzincan'da 2 bin sahipsiz hayvanın yaşayacağı barınak yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'da 2 bin sahipsiz hayvanın yaşayacağı barınak yapılıyor

AA

Erzincan Belediyesince hayvan hastanesinden ameliyathaneye, kedi evinden yaşam alanlarına kadar 2 bin sahipsiz hayvanın hayatını sürdürebileceği barınağın yapımına başlandığı bildirildi.

Erzincan'da 2 bin sahipsiz hayvanın yaşayacağı barınak yapılıyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Belediyesince hayvan hastanesinden ameliyathaneye, kedi evinden yaşam alanlarına kadar 2 bin sahipsiz hayvanın hayatını sürdürebileceği barınağın yapımına başlandığı bildirildi.

Beybağı Mahallesinde 17 bin metrekare alan üzerine yapımına başlanan hayvan barınağının inşaatında incelemede bulunan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Fen İşleri Müdürü İsmail Mersinlioğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aksun, yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanlara daha iyi hizmet edebilmek için böyle bir yere ihtiyacın olduğunu, bu kapsamda barınak projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

"Erzincanımızın sessiz sakinlerini burada daha rahat misafir edebilmek, bakımlarını yapabilmek için hayvan hastanesinden mezarlığına kadar her şeyi düşünülmüş bir mekan olarak inşallah hizmete sunacağız. Duvarları çevrili bir vaziyette, yaşam alanlarında daha rahat hareket edebilmeleri için burada çadırlar oluşturulacak ve altında ıslanmadan daha kuru mekanlarda hayatlarını devam ettirecekler. İlgili alanlara padoklar kurularak orada misafir edilecek." diyen Aksun, sahipsiz hayvanları ocak ayı itibarıyla yeni barınak alanında misafir etmeye başlayacaklarını, inşaatın ise 2023 içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzincan'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 ...
Erzincan'da eski kayınpederi ve bir arıcıyı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Erzincan'da eski kayınpederi ve bir arıcıyı öldüren ...
Erzincan'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzincan'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çelik uçlu kalemlerle bakıra şekil veriyorlar
YEREL HABERLER Çelik uçlu kalemlerle bakıra şekil veriyorlar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.