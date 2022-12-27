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Erzincan'da "Depremle Yaşamak" konulu açık oturum yapıldı

AA

Erzincan'da "Depremle Yaşamak" konulu açık oturum yapıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 27 Aralık 1939'da meydana gelen yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki depremin 83'üncü yılında "Depremle Yaşamak" konulu açık oturum yapıldı ve fotoğraf sergisi açıldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, belediye konferans salonunda düzenlenen "Depremle Yaşamak" konulu açık oturumda, AFAD Başkanlığının, deprem öncesi ve sonrası alınacak tedbirlerle ilgili dünyaya örnek bir teşkilat olduğunu söyledi.

AFAD'ın deprem farkındalığını artırmak için bütün illerde çok farklı çalışmalar yaptığını anlatan Makas, "Devlet artık eski devlet değil, devlet hizmetkar bir devlettir. Devlet vatandaşının her bir alanda derdine tasasına neşesine ortak olan bir devlettir." ifadesini kullandı.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise tüm depremlerde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek "Bugün burada depreme 'ah vah' etmek yerine 'Depremden neler öğrendik?', 'Neleri yapmamamız gerekir?', 'Birlikte nasıl yaşayacağız?' Bunlar için buradayız. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki hakikaten Türkiye'de artık depremlerle yaşamayı öğrenmek için çok güzel binalar yapılmaya başlandı." diye konuştu.

Depremin değil ihmalin öldürdüğünü ifade eden AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır da "Ülkemiz deprem kuşağında.. Bizim kaderimiz deprem mi? Hayır değil. Bizimle birlikte 33 şehir de aynı riski taşıyor. Nüfusun yüzde 75'i de bu şehirlerde yaşıyor. Biz depreme hazırlıklıyız." dedi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun ise 1939 ve 1992 depremlerinin bir daha yaşanmaması için önceki belediye başkanlarının deprem yönetmeliği ile ilgili belirlediği yol haritasını kendisinin de devam ettirdiğini belirtti.

Kent Konseyi Başkanı Hikmet Köksal da 1939'daki depremin çevre illerde de hasara ve can kayıplarına neden olduğunu hatırlatarak faciaya ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Dr. Fahriye Akar moderatörlüğündeki oturum, Prof. Dr. Ayşegül Askan Gündoğan ve Prof. Dr. Ercan Aksoy'un sunumlarıyla devam etti.

Etkinlik kapsamında, 1939 ve 1992 depremlerine ait 100 fotoğrafın bulunduğu sergi açıldı.

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