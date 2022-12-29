Erzincan Belediye Başkanı Aksun, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Aksun, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra çevre-yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.
Spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Taek von futbol", haber kategorisinde Sayed Khodaiberdi Sadat'ın "Annesinin iki gözü" fotoğrafına oy veren Aksun, çevre-yaşam kategorisinde ise Wolfgang Schwan'ın "Bir karede iki dünya" karesini seçti.