Erzincan Belediye Başkanı Aksun, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aksun, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra çevre-yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Taek von futbol", haber kategorisinde Sayed Khodaiberdi Sadat'ın "Annesinin iki gözü" fotoğrafına oy veren Aksun, çevre-yaşam kategorisinde ise Wolfgang Schwan'ın "Bir karede iki dünya" karesini seçti.



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