Erzincan Valisi Makas AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Mehmet Makas, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Vali Makas, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra oylama yaptı.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'nin "Görev tamam" ile Murat Şengül'ün "Yolumuz bir", spor kategorisinde Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü", Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" ile Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarını seçen Makas, çevre-yaşam kategorisinde de Sercan Küçükşahin'nin "Kar tünelleri" ve Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" karelerini tercih etti.

AA çalışanlarını tebrik eden Makas, "Muhabir ve fotoğrafçı kardeşlerimizin, inşallah Anadolu Ajansının başarılarına çok daha başarılar katacağına inanıyorum. Yeni yılın da mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Aziz milletimizin tüm dünyada adaleti ve hoş görüyü yayacağı ve inşallah mazlumların hamisi olacağı bir yeni yıl olmasını diliyorum." dedi.

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