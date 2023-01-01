Erzincan Valisi Makas, güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Mehmet Makas, yılbaşında görev başındaki polis ve jandarma ekipleri ile sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Makas, yılbaşı tedbirleri kapsamında Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı mevkisindeki polis kontrol noktası ile Mertekli'de bulunan jandarma uygulama noktasında görev başında bulunan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Güvenlik kuvvetleri ile korucuların yeni yıllarını kutlayan Makas, 2023'ün acıların yaşanmadığı, huzurun, sükunetin, refahın ve barışın hakim olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisini ziyaret eden Makas, görevli sağlık personeli ile vatandaşların yeni yılını kutlayarak, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Makas'a İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Dedebağı, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız eşlik etti.

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