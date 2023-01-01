Erzincan'da ekrandan uzaklaşıp kitap okuyan veliler çocuklarına örnek oluyor

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ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'daki Demirkent TOKİ İlk ve Ortaokulu'nda velilerin kitap okuma konusunda çocuklarına örnek olmaları amacıyla "Ekrandan Uzak Kitaba Yakın Projesi" uygulamaya sokuldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Aile Okulu Projesi" kapsamında Demirkent TOKİ İlk ve Ortaokulu yönetimi bir çalışma yaptı.

"Ekrandan Uzak Kitaba Yakın Projesi"ni hayata geçiren okul yönetimi, velilileri haftanın iki günü eğitim kurumunda oluşturulan "Sıfır Atık Kütüphanesi"nde ağırlıyor.

Burada rehber öğretmenlerden proje kapsamında eğitim alan veliler, yarım saat kitap okuduktan sonra çocuklarıyla evlerinin yolunu tutuyor.

- Ailelerin çocuklarına rol model olması hedeflendi

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, AA muhabirine, kentte kütüphanesi olmayan 38 okulu kitaplarla buluşturduklarını söyledi.

Aile Okulu Projesi ile kent genelinde 5 bin 500 veliye ulaşılarak eğitim verildiğini dile getiren Gün, "Ekrandan Uzak Kitaba Yakın Projesi" ile de öğrencilerin kitap okumayı alışkanlık haline getirmesi için bunu ebeveynlerinden görmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bunda ciddi bir başarı elde edildiğini anlatan Gün, "Şu anda ilimizde kütüphanesiz okul kalmamakla birlikte kütüphanelerdeki kitap sayıları da günden güne artıyor. Velilerimizin okul kütüphanelerinden istifade etmeleri ve kitap okuma alışkanlıklarını artırmaları hususunda yapmış olduğumuz proje meyvelerini vermekte. Bilinçli ailelerin çocuklarına okuma alışkanlığı kazandırmada rol model olması açısından mesafeler kaydedildi." dedi.

Velilerden Rahima Karaoğlu, eğitimlerin çok eğlenceli ve akıcı gittiğini ifade etti.

Çocuklarıyla iletişim kurma konusunda eğitim aldığını dile getiren Karaoğlu, "Çok bilgi edindik. Kursun sonunda da burada kitap okuyoruz." diye konuştu.

Nazan Yılmaz, verilen eğitimlerden çok memnun olduklarını belirtti, kitap okuyarak kendilerini geliştirdiklerini dile getirdi.





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