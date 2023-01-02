Motokrosçular cirit sahasında atlı sporculara karşı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da motokros tutkunları ile atlı sporcular aynı sahada cirit oynadı.

Erzincan Enduro Motosiklet Grubu üyeleri ile Can Erzincan Atlı Cirit Spor Kulübü sporcuları, cirit sahasında sıra dışı bir program gerçekleştirdi.

Kentteki Şeker Fabrikası arkasındaki sahada bir araya gelen motokros tutkunları ile atlı sporcular, 6'şarlı iki grup halinde karşı karşıya geldi.

Motokrosçuların son gaz, atlı sporcuların ise dörtnala cirit maçı yaptığı etkinlik heyecanlı geçti.

Can Erzincan Atlı Spor Kulübü sporcusu Emrah Aydın, gazetecilere, heyecan dolu farklı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin heyecanlı geçtiğini ifade eden Aydın, "Bugün atalarımızdan, babadan, dededen bize miras kalan atlarımızın, 'demir at'larla müsabakaları vardı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bugün bizi neşelendiren motosikletli arkadaşlara çok teşekkür ederim. İnşallah bu tarz yeni fikirlerle etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Motokros sporcusu Nejmi Öngüç ise ata sporu ciriti motosikletle oynadıklarını belirterek, "İlk etapta bazı korkularımız vardı. Atların motosiklet sesinden ürkebileceğini düşündük. Bizlerin debriyaj, gaz kontrolünü yapamayıp motorlarla burada zorlanacağımızı düşündük. Ama beklediğimiz gibi olmadı, çok keyifli geçti. İzlemeye gelenlerin de keyif aldığını düşünüyorum." diye konuştu.

Motokros sporcusu Emre Saygı da müsabakanın çok zevkli geçtiğini anlattı.

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