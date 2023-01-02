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Erzincan'da iş makinesinin altında kalan kişi öldü

AA

Erzincan'da iş makinesinin altında kalan kişi öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kentsel dönüşüm alanında çalışan iş makinesinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Demirkent Mahallesi Menderes 147 Sokak'ta yıkım ve tasfiye çalışması yapılan kentsel dönüşüm alanında odun toplayan Hasip Hof (81), burada geri manevra yapan A.K'nin (41) kullandığı belediyeye ait iş makinesinin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Hof'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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