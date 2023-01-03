Erzincan'da 78 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da jandarma ekiplerince aralık ayında yapılan uygulamalarda yakalanan 83 düzensiz göçmenden 78'i sınır dışı edildi.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, aralık ayında denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Çalışmalarda yakalanan 82 düzensiz göçmenden 78'i sınır dışı edildi, 4 insan kaçakçısı gözaltına alındı.



Jandarma Suç Araştırma Timi'nin 7 faali meçhul olayı aydınlattığı çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 108 kişi de yakalandı.



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