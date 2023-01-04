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Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi yakalandı

AA

Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da polis ekipleri, asayiş denetimlerinde kesinleşmiş hapis cezası olan 35 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme, gasp, hırsızlık, silahlı tehdit, yaralama ve göçmen kaçakçılığı suçlarından aranması bulunan hükümlülere yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında polisler, "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişiyi, "yağma" suçundan 20 yıl ile 2 yıl 6 ay arasında aranmaları olan 5 kişiyi, "hırsızlık" suçundan 22 yıl ile 2 yıl 6 ay arasında aranmaları olan 6 kişi ile diğer suçlardan 3 yıl 4 ay ile 3 gün arasında aranan 23 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan 35 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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