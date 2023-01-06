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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kitap okuyan öğrencinin tıraşını okul müdürü yapıyor

AA

Kitap okuyan öğrencinin tıraşını okul müdürü yapıyor

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'da Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu Müdürü Muammer Doğan, kitap okuyup özetini anlatan öğrenciyi okuldaki özel bölümde ücretsiz tıraş ediyor.

Gençlik yıllarında kuaför ağabeyinin yanında çalışan Doğan, okuldaki öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek için "Kitabını Oku, Tıraşını Ol" projesini hayata geçirdi.

Okulun atıl bir bölümünü kendi imkanlarıyla kuaför salonuna dönüştüren Doğan, kitap okuyup özetini anlatan öğrencilerin tıraşını ücretsiz yapıyor.

Muammer Doğan, AA muhabirine, lise yıllarında okul çıkışında ağabeyinin iş yerinde kuaförlük mesleğini öğrendiğini söyledi.

- Aileler de memnun

Elindeki bu mesleği güzel bir işte kullanmak için çalışma yaptığını ifade eden Doğan, şunarı aktardı:

"Okulca bizim en önemli çalışmamız kitap okuma ve kitap okumaya teşvik. Bu proje kapsamında böyle bir uygulama başlattık. Düzenli bir şekilde kitap okuyan, ders çalışan, sınavda iyi puan alan, sosyal etkinlik ve aktiviteye katılan çocuklar benim yanıma geliyor. 'Ben kitabımı okudum.' veya 'Şu etkinliğe katıldım ve bir tıraş olmayı hak ettim.' diye söylüyorlar. Bu vesileyle biz de gelip çocukları memnun ediyoruz. Bu sayede çocuklarımız daha çok kitap okumaya başladı ve büyük bir faydasını gördük."

Doğan, projeden sonra ailelerden çocukların kitap okumalarının arttığı yönünde dönüşler almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

- "Öğrencilerin okula bağlanmalarına vesile oldu"

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrencilerin hayatına dokunmanın önemine işaret etti.

Okulda öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının artırılması için farklı bir uygulama yapıldığına işaret eden Gün, "Burada en çok kitap okuyan, okuduğu kitapları gelip anlatan, kahramanları ve oradaki kahramanların karakteri ile ilgili olarak farklı bakabilen öğrencilerimizin saç tıraşı okul müdürümüz tarafından herhangi bir ücret alınmaksızın yapılmaktadır. Bu tıraş, öğrencilerimizi okula farklı çalışmalarla aidiyet duygularıyla bağlanmış olmalarına vesile olmakta." diye konuştu.

Öğrencilerden Abdulkadir Polat da bu uygulamayı okulda başlatan Doğan'a teşekkür ederek, "Ben eskiden ayda bir kitap bitiriyordum şimdi haftada bir kitap bitiriyorum. Ayda artık beş kitap bile bitirebiliyorum. Yani saçımız uzayınca geliyorum, kitabımı bitiriyorum ve müdür beye 'Ben kitabımı okudum, tıraş olmak istiyorum, saçlarım uzadı.' diyorum. O da geliyor saçımı kesiyor." ifadelerini kullandı.

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