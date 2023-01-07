Erzincan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın yüksek rakımlı ilçesi Refahiye, kar yağışıyla beyaza büründü.
İlçede gece başlayan kar, sabaha kadar devam etti. Dumanlı Yaylası'nda yağışın ardından güzel manzaralar oluştu. Manzarayı izlemek için araçlarıyla yaylaya çıkmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kar ve sis nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye geçitlerinde ulaşım kontrollü sağlandı.
Yollarda kar küreme ve tuzlama yapan Karayolları ekipleri, ulaşımı açık tutmaya çalıştı.
Trafik polisleri de araçları durdurarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.