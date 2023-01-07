Refahiye'de kadınların taş fırında kışlık ekmek mesaisi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Refahiye ilçesinde yaz aylarında tarlalarından aldıkları buğdaydan un elde eden köylüler, taş fırında ekmek yaparak kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlçeye bağlı 3 kilometre uzaklıkta bulunan Pınaryolu köyünde gecenin ilerleyen saatlerinde taş fırını yakan kadınlar, ekmek mesaisine başlıyor. Gün boyu süren yoğun çalışmanın ardından kışlık ekmeklerini hazırlayan kadınlardan bazıları bu ekmekleri gurbetteki çocuklarına ve akrabalarına da gönderiyor.

Köy sakinlerinden Maya Aktaş, AA muhabirine, yıllardır bu fırında köylülerin ekmek pişirdiğini ve bu işin kadınlar arasında yardımlaşma ile devam ettiğini söyledi.

Köy ekmeği pişirme işlemine bir gün önce hamuru mayalayarak başladıklarını belirten Aktaş, komşularıyla bir araya gelerek öncelikle fırında pişirme sırası aldıklarını sonra ise birbirleriyle iş bölümü yaparak çalıştıklarını anlattı.

Aktaş, köyde taş fırında ekmek pişirmenin geleneksel hale geldiğini dile getirerek, "Yaz boyunca tarlada çalışan eşlerimiz ve çocuklarımız buğdayı evimize getiriyor. Sonra buğdayı değirmende una çeviriyoruz. Doğal undan pişirdiğimiz ekmeği ise kışlık olarak kullanıyoruz. Yapılan ekmek bize en az 4-5 ay gidiyor. Ekmeği kurutarak muhafaza ediyoruz. Kurutularak muhafaza edilen köy ekmeğimiz daha sonra ihtiyaç duyuldukça ıslatılarak tekrar yumuşatılır ve tüketilir." dedi.

Aktaş, yaptıkları hamurdan yöreye has "tırnaklı, somon, pağaç, çökelekli, katmer" gibi isimlendirilen börek türlerini de yaptıklarını söyledi.

Sona Karataş ise pişirdikleri ekmeklerden kışlık ihtiyaçlarının yanında, Ankara'da bulunan kızına otobüsle gönderdiğini söyledi.





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