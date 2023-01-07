Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 kişi tedavi altına alındı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir kafede sobadan sızdığı değerlendirilen karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 kişi tedavi altına alındı.

Kırklar Caddesi’ndeki bir kafede akşam saatlerinde müşteri olarak bulunan kişilerin baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri üzerine 112 çağrı merkezi aranarak yardım istendi.

Olay yerine sağlık, polis, doğal gaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler olası başka tehlikeye karşı elektrik ve doğal gazı keserek tedbir aldı.

Baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayeti olan 10 müşteri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.









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