Erzincan Valisi Makas 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ERZİNCAN AA) - Erzincan Valisi Mehmet Makas, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Makas, mesajında, milletin adeta gören gözü, işiten kulağı durumunda olan gazetecilerin devlet ile vatandaş arasında bir köprü görevi üstlendiğini belirtti.



Gazetecilerin, ülkenin demokratikleşme sürecine de büyük katkı sunduğunu ifade eden Makas, şunları kaydetti:



"Çok önemli bir görevi icra eden basın mensuplarımız, bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin sürekli geliştiği günümüz dünyasında, tarafsız ve doğru haber yaparak kamuoyunu aydınlatmakta, ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri insanımızla buluşturmaktadır. Milletimizin adeta gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine de büyük katkı sunmaktadırlar. Bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Bu süreçte, demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle hareket eden, kamu yararını gözeten, özel hayata saygıyı esas alan, hukukun temel ilkelerini üstün tutan ve mesleki ilkelerden ödün vermeyen basın mensuplarımız, toplum için önemli bir görevi yerine getirmektedir."

Basın mensuplarının, sorunların çözümünde önerileriyle toplumdaki mekanizmanın daha sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olduğuna işaret eden Makas, "İnanıyorum ki üstlendikleri bu sorumluluk ile ilimizin ve ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerdir." ifadesini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.