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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin en hızlı akan nehirlerinden Karasu'da su seviyesi düştü

AA

Türkiye'nin en hızlı akan nehirlerinden Karasu'da su seviyesi düştü

ERZİNCAN (AA) - Türkiye'nin en hızlı akan nehirlerinden Erzincan'daki Karasu'nun su seviyesi, yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle büyük oranda azaldı.

Erzurum'un Dumlu Dağı'ndan doğan, Erzincan'dan geçerek Murat Nehri ile birleşip Fırat Nehri'ni oluşturan Karasu, Doğu Anadolu'da tarımsal sulamada önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

Türkiye'nin en hızlı akan nehirleri arasında gösterilen ve rafting sporcularının adrenalin dolu anlar yaşadığı Karasu Nehri'nin su seviyesinde kurak geçen kış nedeniyle önemli oranda düşüş yaşanıyor.

Azalan su nedeniyle nehrin içerisinde adacıklar ortaya çıktı.

- Kar yağmasını bekliyor

Nehirde olta balıkçılığı yapan Ömer Gül, AA muhabirine, önceki yıllara göre nehrin su seviyesinde bu yıl gözle görülür derecede azalma olduğunu söyledi.

Nehrin kar yağışıyla eski coşkulu haline dönmesini dileyen Gül, "Her sene bu mevsimlerde geliyorum. Önceki senelerde buralarda çok kar vardı ancak bu sene yağışlar nedeniyle sularda büyük oranda düşme yaşandı. Buda olta balıkçılığını etkiliyor. Geçen seneye oranla daha fazla balık tutulacağımı sanmıyorum" dedi.

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