Erzincan'da arkadaşını bıçakla öldüren sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren sanık, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçundan dava açılan tutuklu sanık Serkan M, taraf avukatları ve maktul Emin A'nın yakınları katıldı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti mütalaanın ardından sanık ve maktul yakınları ile taraf avukatlarına son sözlerini sordu.

Sanık Serkan M, "Yaşanan olay nedeniyle pişmanım. Ben Emir'i öldürmek istemedim. Vicdan azabı çekiyorum. Kendisini bıçaklamak istemedim. Çok pişmanım. İşin buraya geleceğini bilmiyordum. Berat ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Maktulün avukatı ve yakınları ise sanığın cinayet işlediğini belirterek "kasten adam öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın durumunu "kasten adam öldürmek"ten çıkartarak "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçuna bağladı.

Mahkeme heyeti, sanığın 14 yıllık cezasında da indirime giderek 8 yıl 9 ay düşürdü. Heyet ayrıca hüküm ile birlikte sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

- Olay geçmişi

Kentte 6 Temmuz 2022'de, Atatürk Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada arkadaşı Emin A'yı (25) bıçakla öldüren Serkan M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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