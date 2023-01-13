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Parmaklarıyla Kur'an-ı Kerim öğrenen engelli çalışanlar hafızlık hayali kuruyor

AA

Parmaklarıyla Kur'an-ı Kerim öğrenen engelli çalışanlar hafızlık hayali kuruyor

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da Braille alfabesiyle hazırlanan eğitim materyalleriyle Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla öğrenen avukat, memur ve özel sektör çalışanı görme engelliler, hafızlık hayali kuruyor.

İl Müftülüğü kütüphanesinde açılan "Braille Alfabesi ile Kur'an Kursu"na katılan görme engelliler, temel dini bilgiler ve siyer dersleri de alıyor. Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşayan görme engelliler, azimleriyle örnek oluyor.

İl Müftüsü Muharrem Gül, AA muhabirine, Braille alfabesi eğitimi alan din görevlisi nezaretinde, görme engelli vatandaşların Kur'an-ı Kerim öğrendiğini söyledi.

Kur'an öğrenmede bir mazeretin bulunmadığını ifade eden Gül, bu konuda bütün imkanların seferber edildiğini dile getirdi.

Kentte açılan kursun, avukat, memur ve özel sektör çalışanı 3 öğrencisiyle eğitime devam ettiğini belirten Gül, "Öğrencilerimiz çok şükür Kur'an-ı Kerim'e geçti. Şu anda tecvitte kaidelerini okuyorlar. İnşallah hafız olma yolunda da ilerliyorlar. Görme engelli kardeşlerimiz bu konuda hem toplumumuza hem de kardeşlerine örnek olmaktadırlar. Bu azmin zaferidir." ifadelerini kullandı.

Müftülük bünyesinde işitme engellilere yönelik de Kur'an-ı Kerim dersi verildiğini anlatan Gül, Terzibaba Camisi'nde ise cuma hutbelerinin işaret diliyle verildiğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan kursta Braille alfabesi eğitimi alan din görevlisi Yavuz Selim Erdoğan da kentteki görme engellilere fayda sağlamak için ilk kurslarını açtıklarını söyledi.

Görme engellilerin derslere heyecanla devam ettiğini dile getiren Erdoğan, "Arkadaşlar işlerinden arta kalan zamanında Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor. Herkesin harcı olmayan büyük bir iş başarıyorlar. Görenler dahi bu eğitimi almaktan kaçınırken görme engelli bireylerin işlerinden arta kalan zamanlarında severek ve şevkle bu eğitimleri almaları beni ayrıca mutlu ediyor." dedi.

- "Kur'an-ı Kerim'i manasıyla öğrenin"

Erzincan'da 21 yıldır avukatlık yapan ve doğuştan yüzde 95 görme engeli bulunan İlhan Açıksöz ise engelli arkadaşlarıyla Kur'an-ı Kerim öğrenme arayışının ardından kursa başladıklarını söyledi.

Açıkgöz, "Yaklaşık 3 aylık dönemde Kur'an okumayı öğrendik. İnşallah ileriki aşamalarda okumamızı ilerletebilirsek hafızlık yapmayı da düşünüyoruz. İnsanlara manevi hazzı yaşaması için Kur'an-ı Kerim'i manasıyla öğrenmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde arşiv memuru olan görme engelli Ali Yenigün de Müftülüğün kendilerine destek vermesiyle Kur'an-ı Kerim öğrenme hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü belirtti.

Yenigün, 3 arkadaş olarak kursta önemli aşama kaydettiklerini anlatarak, "Kur'an-ı Kerim'i öğrendikçe zevk ve haz alıyoruz. Yüce kitabın bir özelliği öğrendikçe kolaylaşması, yeter ki istek olsun. Allah kolaylık veriyor. Biz görme engelli olduğumuz halde bütün zorlukları aşarak Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için geldik. Kutsal kitabımız, bunu öğrenmek zorundayız." ifadelerini kullandı.


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