GÜNCELLEME - Erzincan'da başkasının yerine SRC sınavına giren zanlılar serbest bırakıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da başkasının yerine SRC (ticari araç kullanım belgesi) sınavına girdiği belirlenen 8 zanlı ile organizatör oldukları öne sürülen 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün yapılan SRC sınavına başkasının kimliğini kullanarak girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi ile organizatör oldukları iddia edilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.