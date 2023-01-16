GÜNCELLEME - Erzincan'da başkasının yerine SRC sınavına giren zanlılar serbest bırakıldı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da başkasının yerine SRC (ticari araç kullanım belgesi) sınavına girdiği belirlenen 8 zanlı ile organizatör oldukları öne sürülen 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün yapılan SRC sınavına başkasının kimliğini kullanarak girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi ile organizatör oldukları iddia edilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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