Erzincan'da pencere ile demir parmaklık arasına sıkışan köpeği itfaiyeciler kurtardı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da pencere ile demir parmaklık arasına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Atatürk Mahallesi 363. Sokak'taki apartmanın bodrum penceresi ile demir parmaklık arasına sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.
Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri, önce su verip sakinleştirdikleri köpeği demir parmaklığı sökerek bulunduğu yerden çıkarttı.
Köpek sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere, Erzincan Belediyesi Hayvan Barınağına götürdü.