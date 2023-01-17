Erzincan'da 9 düzensiz göçmen ve aranan 66 şüpheli yakalandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uygulamalarda, 9 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olaylar olmak üzere aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 1-15 Ocak tarihlerinde çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, 21 bin 912 kişinin sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli ve yurda kaçak giriş yaptıkları belirlenen 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşitli asayiş suçlarından 6 kişiyi gözaltına alan ekipler, 377 kişiye ise adli ve idari işlem uyguladı.

Uygulamalarda 170 iş yerini kontrol eden polisler, 4 kesici alet, 9 elektronik sigara, 645 paket kaçak sigara, 20 sikke, 123 kaçak puro, 23 gram metamfetamin, 14 sentetik ecza, 12 gram esrar, 10 bin 520 makaron ve 16 kilo tütün ele geçirdi.

Gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 9 bin 779 aracı kontrol eden ekipler, 368 sürücü ile 1632 plakaya ceza kesti, 12 araç da trafikten men edildi.



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