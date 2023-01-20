Erzincanlı göçer aile, biberonla evde baktıkları erken doğan kuzuyu yaşatmaya çalışıyor

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ERZİNCAN (AA) - ÖZGÜR İLHAN - Erzincanlı göçer aile, ağılda koyunların doğum nöbetini takip ederken fark ettikleri ayakta durmakta bile güçlük çeken kuzuyu, evlerinde yaşatmaya çalışıyor.



Yaz aylarında Munzur Dağı yaylalarında 200 küçükbaş hayvan ile süt ve peynir üretimi yapan Irmak ailesi, merkeze bağlı Karatuş köyündeki kışlık ağıllarında koyunlarının kuzulamaya başlaması döneminde yoğun mesai başında.

Ağıllarda bulunan koyunların doğumlarına yardımcı olan Nevin Irmak, koyunlardan birinin erken doğum yaptığını fark ederek, yerde hareketsiz haldeki kuzuyu gördü.



Irmak, telef olduğunu düşündüğü ancak yaşadığını anladığı ayakta duramayan kuzuyu özel olarak bakmak için evine götürdü.



- Doğum nöbeti tutuyorlar

Soba başında tuttuğu kuzuyu biberonla besleyen Nevin Irmak, AA muhabirine, son günlerde koyunların doğum nöbeti nedeniyle yoğun günler geçirdiklerini söyledi.

Koyunların doğumlarının ocak ayında başlayıp nisan başına kadar devam ettiğini dile getiren Irmak, "Koyunlarımızın doğum süreci başladı ve onların başında bulunmaya çalışıyoruz. Doğum yapmakta zorlanan hayvanlarımıza da yardımcı oluyoruz. Yeni doğan kuzuların koyunların altında ezilmemeleri için onları bir araya topluyoruz. Geceleri nöbet tutarak hayvanlarımızı kontrol ediyoruz." dedi.

- "Ölü doğduğunu düşünmüştüm"

Sabah erken saatlerde ağılı kontrol etmeye gittiğinde koyunlarından birinin yerde yattığını bildiren Irmak, "Çok zor bir doğum yapmıştı. Yerde yatan çok küçük bir kuzu gördüm. Başta ölü doğduğunu düşünmüştüm ancak kuzuyu temizledikten sonra yaşadığını fark ettim. Erken doğduğu için çok küçüktü ve ayakta duramıyordu. Komşularım 'yaşamaz' dediler. Ben kuzuyu, koyunların altında ezilmesin ve üşümesin diye eve getirdim. Kuzumuz sobanın başında biraz ısındı ve kendine geldi. Kendisinin yaşaması için biberonla besliyor evimizde bakıyoruz." diye konuştu.

Çocukluktan itibaren meralarda ailesiyle küçükbaş hayvancılığı yaptığını ifade eden Irmak, bahar aylarında Munzur Dağı'nda bulunan yayla ve meralara çıktıklarını, meşhur Erzincan tulum peynir üretimi yaptıklarını, kış ayıyla birlikte ağıllara dönüp hayvanlara burada bakmaya devam ettiklerini söyledi.

Annesiyle ağılda koyunların doğum nöbetine katılan Ozan Irmak ise kuzunun hayata tutunabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Irmak, şunları kaydetti:



"Bir koyunumuz erken doğum yaptı. Kuzumuz cansız durduğu için ölü doğdu diye düşündük. İçeriye sobanın yanına getirdik sütünü verdik karnını doyurduk. Sobanın yanında sıcakta biraz kendine geldi. Şu anda gayet iyi ve sağlıklı."

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