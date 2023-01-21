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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincanlı gençler engelli ve yaşlıların evlerini temizliyor

AA

Erzincanlı gençler engelli ve yaşlıların evlerini temizliyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincanlı gönüllü gençler, kentte yalnız yaşayan yaşlılar ve engellileri ziyaret ederek evlerinde temizlik yapıyor.

Kentte faaliyet gösteren Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ziyaret ettikleri engelli ve yaşlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah ev sahipleriyle kahvaltıda bir araya gelen dernek üyeleri, daha sonra evin temizliğini yapıyor.

Engelli 80 yaşındaki Menşure Cankurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini yalnız bırakmayan dernek üyelerine teşekkür etti.

Gençlerle sabah kahvaltı yaptıklarını, sohbet ettiklerini anlatan Cankurt, "Daha sonra da evi temizleyecekler. Evde yalnızım. Devamlı geliyorlar. Allah bin kere razı olsun." dedi.

Dernek üyelerinden Meltem Ay, Cankurt'un yalnızlığını paylaşmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için ziyaret ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kendisiyle sohbet edelim, kahvaltı yapalım istedik. Yalnızlığın sadece Allah’a mahsus olduğuna inanıyoruz. Birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Yalnız olduğunu bildiğimiz için her hafta bir grup geliyor."

Dernek üyesi Pınar Ayvaz, her hafta bir yaşlıyı ziyaret ederek dertleştiklerini, evini temizlediklerini anlattı.

Engelli dernek üyelerinden Fatma Rümeysa Okumuş da kentteki engellilere yardım etmeyi amaçladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Teyze engelli olduğu için onu en çok ben anlarım. Teyzenin yalnız olmasına çok üzüldüm. Ama biz geldik şenlendirdik. Temizlik yapacağız elimizden geldiğince de yalnız bırakmamaya çalışacağız. Sadece teyzeyi değil yaşlılarımızı, engellilerimizi yalnız bırakmayalım. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz."

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