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Erzincan'da İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki

AA

Erzincan'da İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi.

Erzincan'da öğle namazı sonrası Cami-i Kebir Camisi bahçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, tekbir getirip Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini gerçekleştiren ve olaya izin verenlere tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Erzincan STK Platformu Dönem Sözcüsü Emrah Kardeş, kendisini sözde demokrasi ve özgürlük havarisi olarak gören Avrupa ülkelerinin, Müslümanlara karşı yapılan saldırılarda hiçbir hassasiyet gözetmediğini söyledi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesinin apaçık bir provokasyon olduğunu ifade eden Kardeş, "Kutsala saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülemeyeceğini, aksine bunun bir nefret suçu olduğunu biliyoruz. Ancak her nedense Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, bilhassa Batı'nın nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz. Müslümanlar olarak nereden ve kimden geldiği fark etmeksizin Kur'an-ı Kerim’e yapılacak her türlü saldırıya karşı mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Son zamanlarda benzer şekilde başka hadiseler de yaşandığını dile getiren Kardeş, "Birtakım terör örgütlerinin hücresine dönüşen Stockholm'de, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı haddi aşan eylemler gerçekleştirilmiş ve İsveçli yetkililer bu olaya akıl almaz bir şekilde sessiz kalmışlardır." ifadelerini kullandı.

Kardeş, Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimine izin verilmesini lanetlediklerini ve şiddetle kınadıklarını belirtti.

- TÜGVA'dan tepki

TÜGVA İl Başkanı Fatih Yeşilbaş da sabah namazı sonrası Cami-i Kebir Camisi bahçesinde bir araya gelenler adına açıklamalarda bulundu.

İslam'ın barış ve kardeşlik, hoşgörü ve merhamet dini olduğunu vurgulayan Yeşilbaş, şunları kaydetti:

"Kur'an, alemlerin Rabb'i olan Allah'ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. Yüce Allah bizimledir. Yüce Kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız."

Programa, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, sivil toplum örgütleri yetkilileri, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

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