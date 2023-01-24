Ergan Dağı Kayak Merkezi'ndeki Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi dondu

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ndeki Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Kente 15 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle buz tuttu.

Yeterli kar yağışı olmayınca kayak sezonunun açılamadığı Ergan Dağı Kayak Merkezi, doğası, göl ve çevresinde oluşan seyrine doyumsuz manzarasıyla ilgi çekiyor.

Ardıçlı Gölü'ndeki kış güzelliği dronla görüntülendi.

Ziyaretçilerden Feraye Boğa, Ergan Dağı'nın doğasıyla insanları cezbettiğini, Ardıçlı Gölü'nün de buz tutmasıyla güzel bir manzara oluşturduğunu belirtti.

İnsanların sadece donmuş gölü seyretmek için bile bölgeye gelebileceğini ifade eden Boğa, "Umarım gerçekleşecek kar yağışıyla kayak sezonu da bir an önce açılır. Bu sayede gelen kayakçılar gölün eşsiz manzarası karşısında kayak yapmanın keyfini çıkarırlar." dedi.

İstanbul'dan gelen Sündüz Bekmezci de Ergan Dağı'nın çok güzel bir tesise sahip olduğunu, bölgenin doğasına hayran kaldığını anlattı.

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