Erzincan'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren Afganistan uyruklu sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mohammad Davut Husseini, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısı daha önce sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, mütalaanın ardından sanık ve ile taraf avukatlarına son sözlerini sordu.

Sanık Husseini, maktul Mohsen Ahmetzade'yi öldürme amacının bulunmadığını ve pişman olduğunu belirterek beratini talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkili ile Ahmetzade arasında çıkan tartışmada olayın haksız tahrik sonucu gerçekleştiğini ileri sürerek sanığın beratini ve tahliyesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, önce "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığı indirim maddelerini uygulayarak 15 yıl hapse mahkum etti. Heyet ayrıca hüküm ile birlikte sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

- Olayın geçmişi

Kentte 29 Eylül 2022'de, Kavakyolu Mahallesi'ndeki bir düğünde Afganistan uyruklu Mohsen Ahmedzade (25) ile Mohammad Davud Husseini arasında çıkan tartışmada, arkadaşını bıçakla öldüren Husseini çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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