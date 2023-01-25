Ergan Dağı Kayak Merkezi kuraklık nedeniyle sezonu açamadı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da toplam uzunluğu 12 kilometreyi bulan pistlere sahip Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, bu yıl beklenen yağışın gerçekleşmemesi ve kuraklık nedeniyle sezonu açamadı.



Uzunlukları 1363 ile 2 bin 500 metre arasında değişen farklı zorluk derecesine sahip 4 pistiyle her yıl kış mevsiminde çok sayıda kayaksever ağırlayan merkez, bu yıl karsız bir sezon geçiriyor.



Yeni sezon hazırlıklarının 2 ay önce tamamlandığı merkezin teknik sorumlusu Recai Oktay, AA muhabirine, mevsimin kurak geçmesi ve kar yağışının yetersizliği nedeniyle hizmet veremediklerini söyledi.



Kayakseverlerin de kendileri gibi kar yağmasını beklediğine işaret eden Oktay, şöyle konuştu:



"Kayak merkezi için 24 saat karlama yapılacak şekilde ekipler oluşturduk. Bir miktar suni karlama yaptık fakat pistlerimiz çok büyük ve geniş olduğu için sezonu açmamıza yeterli gelmedi. Her sezon olduğu gibi bu sezonda yağış gerçekleştiği takdirde kayak merkezinin kalabalık olmasını bekliyoruz. Hafta sonu bir yağış gözüküyor. İnşallah bizim için yeterli seviyede bir yağış gerçekleşir ve sezonu bir an önce açmış oluruz."



Kayakseverlerden Fatih Boğa, geçen yıl aynı dönemde merkezde kayak yaptığını vurgulayarak, bu yıl kar olmaması nedeniyle tesisi yalnızca ziyaret edip döneceklerini söyledi.

Ergan Dağı'nın doğal güzelliğinden etkilendiğini dile getiren Feraye Boğa da "Kayak turizminin başlamamış olması biraz üzücü. İnşallah yakın zamanda kar yağar da herkes buranın güzelliğini görür ve doyasıya eğlenir." ifadesini kullandı.

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