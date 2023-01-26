Erzincan'da reklam panosuna çarpan tırın sürücüsü öldü

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yol kenarındaki reklam panosuna çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Murat K'nin (51) kullandığı 60 PB 500 plakalı tır, Erzincan-Sivas kara yolunda Altköy mevkisinde kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna ait reklam panosuna çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Murat K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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