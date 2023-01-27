Kar yağmayınca açıkta kalan tarladaki buğday tohumlarını kargalardan koruyorlar

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ERZİNCAN (AA) - ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'da sonbaharda buğday ekimi yapan çiftçiler, kar yağmayınca tarladaki buğday tanelerini toplayan kargalara karşı korkuluklarla önlem alıyor.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Erzincan'da çiftçiler, mevsimsel kuraklığın etkisiyle kar ve yağmur yağmamasının sıkıntısını yaşıyor.

Erken hasat yapabilmek için sonbaharda buğday ekimi yapan çiftçilerin tarlalarının üzeri bu yıl beklenen kar yağışı olmayınca açıkta kaldı.

Toprak altında su alamayan tohumlar ise son günlerde kümeler halinde dolaşan kargaların hedefi oldu.

Çiftçiler kargaların arazilere akınını, tahtadan ve boş çuvallardan yaptıkları korkuluklarla engellemeye çalışıyor.

- "Buğdaylarımızın tanelerini kargalar topluyor"

Aziz Baba Mahallesi Muhtarı Hünkar Korkmaz, AA muhabirine, yağmur ve kar yağması için dua ettiklerini söyledi.

Kasım ayında 150 dönüme yakın buğday ekimi yaptıklarını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:



"Kar ve yağmur yağmadığından buğdaylarımızın veriminden korkuyoruz. Buğdaylarımızın tanelerini kargalar topluyor bundan dolayı yüzde 60 kaybımız var. Mahallemizde genelde çiftçilikle uğraşılıyor. Ödemelerimiz var şimdi kara kara düşünüyoruz. Bu konuda devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz."

Üretici Kemal Gürgen de bu yıl çiftçiler için yağışların beklenenden çok az olduğunu belirtti.

Kar yağışı olmamasının çiftçileri endişelendirdiğini vurgulayan Gürgen, "Kuraklıktan dolayı şu anda ekilen buğdaylarımız yüzde 70'e yakın kayıptadır. Mayalanan tohumlar da kurumak üzere, yağmur yağmazsa bunlardan bir tanesi bile bitmez. Kar ve yağmurun yağmamasından dolayı yüzeyde kalan tohumları kargalar topluyor." diye konuştu.

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