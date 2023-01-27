Erzincan'da itfaiye ekipleri geçen yıl 2 bin 533 olaya müdahale etti

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2022 yılında yangın, trafik kazası ve kurtarma olmak üzere 2 bin 533 olaya müdahale etti.

İtfaiye müdürü Sami Karakaş, yaptığı açıklamada 73 personel ve 15 itfaiye aracı ile 2022 yılı içerinde 2 bin 533 olaya müdahale ettiklerini belirtti.



Karakaş, 2022 yılında kent merkezinde 480 yangın ve 63 trafik kazasına da müdahalede bulunduklarını bildirerek, "Hemşerilerimizden ricamız, yangın veya buna benzer acil durumlarda gerekli önlem ve tedbirleri almalarını, hiçbir hemşerimizin böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmasını arzu etmiyoruz. Dolayısıyla zaten böyle bir şey de söz konusu olursa acil durum gerekirse, biz anında çok kısa süre içerisinde olay mahalline varıp müdahalede bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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