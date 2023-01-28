Erzincan'da yolcu otobüsünde 7 düzensiz göçmen yakalandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki Akyazı uygulama noktasında denetim sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, depo arkası ile şoför dinlenme kabininin alt kısmına gizlenmiş 7 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücüler A.Z, E.A. ve Y.U, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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