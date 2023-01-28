Erzincan'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Özgür E. (36) idaresindeki 24 DK 232 plakalı otomobil, Uğur Mumcu Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kaldırımdaki ağaca çarparak takla attı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özgür E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan U.K. ve H.B, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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