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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Erzincan'da incelemelerde bulundu

AA

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Erzincan'da incelemelerde bulundu

ERZİNCAN (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Erzincan Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Valilik önünde Erzincan Valisi Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağ tarafından karşılanan Aktaş, valilik şeref defterini imzaladı.

Valiliğin ardından Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü'ne geçti. İl Emniyet Müdürü Kurt ve tören mangası tarafından karşılanan Aktaş, Kurt'la makamında görüştükten sonra polisevinde, çalışmalar ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Toplantının ardından Aktaş, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni (POMEM) ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü yeni binası yapılması planlanan arazide incelemede bulunan Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzincan'ın, emniyet teşkilatı mensuplarının güvenlik ve asayişle ilgili gösterdikleri gayretle huzurlu bir kent olduğunu söyledi.

Erzincan'da görev yapan mesai arkadaşlarını tebrik eden Aktaş, "Arkadaşlarımızın göstermiş oldukları üstün gayret sonucunda Erzincan'daki güvenlik ve asayiş ile ilgili rakamların oldukça iyi olduğunu da gördük." dedi.

Polis okulunu da ziyaret ettiklerini belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"Erzincan polis okulumuz, Türkiye'nin en büyük ve en modern okullarından biri. Burada şu anda 800 civarında polis adayı öğrenicimiz eğitim görüyor. İnşallah onları da 22 Şubat'ta mevzun ederek emniyet ordusuna dahil edeceğiz. Burada genç aday polis arkadaşlarımıza kaliteli bir eğitim veriliyor. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah burada görmüş olduğunuz arsaya Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası yapılacak. Bununla birlikte yine çevik kuvvet ve özel harekat müdürlüğünün yanı sıra bir karakol binası daha yapılacak. Bunların dördünün de aynı proje kapsamında ve aynı anda inşallah ihalesi yapılacak. Proje yönünden bütün hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah en kısa zamanda valiliğimiz koordinasyonunda bu dört binamız tamamlanacak."

Erzincan Valisi Makas, yeni emniyet müdürlüğü hizmet binasının önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye'nin en büyük polis okulunun Erzincan'da bulunduğunu, bu nedenle yeni inşa edilecek emniyet binasının kente yakışacağını söyledi.

Erzincan'ın güvenlik ve asayiş yönünden en huzurlu iller arasında yer aldığını vurgulayan Karaman, emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Milletvekili Burhan Çakır da hazırlanan projelerle birlikte Erzincan'da emniyet teşkilatının önemli bir ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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