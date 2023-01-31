Erzincan'dan Suriye'ye 1 tır insani yardım gönderildi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'dan Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 1 tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Erzincan Şubesi öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen kömür, temel gıda maddeleri ile giyecek yüklü 91. tırın uğurlanması için dernek binası önünde tören düzenlendi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, törende, İHH'nın Erzincan'da 91. tırının mazlum ve masum coğrafyaya uğurlandığını söyledi.

Tarih boyunca hak ile batılın, ak ile karanın mücadelesinin sürdüğünü ifade eden Makas, yüce Türk milletinin her zaman İslam'a sancaktarlık yaptığını, hakkın ve iyiliğin temsilcisi olduğunu belirtti.

Vali Makas, şunları kaydetti:

"Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin önünde yakılması çok manidardır. Niye manidardır? Sancaktar millet bu millettir, sancağın sahibi millet, bu millettir. Dolayısıyla tüm gönül coğrafyamız, Müslüman coğrafya, mazlum ve zulme uğramış gayrimüslim coğrafya dahi bu milletin sancaktarlığını tekrar bekliyor. Bu sancaktarlık yolunda bir kilometre taşı olan İHH Vakfına ne kadar dua etsek azdır."

Derneğin basın sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu ise kentten bir tır insani yardım malzemesini daha ihtiyaç sahiplerine göndermenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Suriye'de devam eden savaşa dikkati çeken Akkoyunlu, "Bizlere düşense bu mağduriyetin bir nebze olsun giderilmesi için insani değer ve sorumluluklarımızı yerine getirip, elimizden gelen yardımları din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır." dedi.

Vali Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı törende insanı yardım tırı, dua ve tekbirlerle Suriye'ye uğurlandı.

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