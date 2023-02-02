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Erzincan'da 39 düzensiz göçmen ve aranan 219 şüpheli yakalandı

AA

Erzincan'da 39 düzensiz göçmen ve aranan 219 şüpheli yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, jandarma tarafından düzenlenen uygulamalarda, 39 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 219 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olaylar olmak üzere aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 1-31 Ocak tarihlerinde çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, çeşitli suç ve kabahatlerden dolayı 223 şüpheliye adli ve idari işlem yapan ve ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, aranan 219 şüpheliyi yakaladı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de 2 yasa dışı bulunma ve 1 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale ederek, 39 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yapan 2 kişiyi yakaladı.

İnsan kaçakçılığı yapan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, düzensiz göçmenlerden 36'sı sınır dışı edildi.

JASAT ekipleri ise 11 faili meçhul olaya müdahale ederek 8 olayı aydınlattı.

Uygulamalarda, 2 bin 833 paket kaçak sigara, 2 sikke, 3 tarihi obje, 13 litre kaçak alkol, 55 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 av tüfeği, 4 Osmanlı dönemine ait el yazması kitap, 1 dedektör ve 2 tabanca ele geçirildi, 30 şüpheli gözaltına alındı.

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