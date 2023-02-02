Erzincan'da yaralı yaban keçisi ekiplerin seferberliğiyle tedaviye alındı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yaralı halde bulunan koruma altındaki yaban keçisi, ekiplerce mahsur kaldığı köyün yolunun ulaşıma açılmasıyla tedavi altında alındı.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde muhtar Ali Rıza Ekmez ve oğlu, köpeklerin havlaması üzerine evin dışına çıktıklarında yaralı yaban keçisi gördü.

Ekmez ailesi, keçiyi zarar görmemesi için ağıla alıp durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şubesine bildirdi.

Bölgeye hareket eden DKMP ekibi, köyün yolunun kar nedeniyle kapanması üzerine İl Özel İdaresine ait kar aracından yardım istedi. Yolun, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından açılmasıyla DKMP ekibi yaralı yaban keçisine ulaştı.



Buradan alınan yaban keçisi, getirildiği Erzincan'da tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

- "Bize sığındı"

Muhtar Ali Rıza Ekmez, AA muhabirine, oğlu ile sabah hayvanlarını yemlemek için evden çıktıklarında gelen köpek sesleri yönünde ilerleyerek yaralı halde yaban keçisini bulduklarını söyledi.

Keçiye köpeklerin saldırdığını ifade eden Ekmez, "Bizim köpekler de hayvana saldıran köpeklere saldırdı. Keçi şaşkın bir şekilde tarlada öylece duruyordu. Daha sonra kendisini ileri doğru atarak bize sığındı. Ben de oğlumla boynuzlarından tutarak ağıla getirdik. Daha sonra kendisine arpa ve yonca verdik. Yaralı olduğunu görünce yetkililere haber verdim." dedi.

Özkan Ekmez köpeklerin dağ keçisine saldırdığını görünce babası ile hayvanı kurtararak eve getirdiklerini söyledi.



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