AFAD'ın Erzincan'daki lojistik deposundan deprem bölgelerine yardım malzemesi gönderiliyor

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ERZİNCAN (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Erzincan'daki lojistik deposundan deprem bölgesine yardım malzemesi gönderiliyor.

Vali Mehmet Makas koordinasyonunda kentteki lojistik deposundan 28 metrekarelik 1095 çadır, 16,5 metrekarelik 1367 çadır, 4 bin 037 katlanır yatak, 1269 yeni tip battaniye, 3 bin 674 yastık ile çarşaf seti, 290 yaşam konteyneri, 10 engelli yaşam konteyneri, 12 duş, 2 tuvalet, 10 bulaşıkhane ve 10 çamaşırhane konteyneri tırlara yüklendi.

Yardım malzemeleri depremden etkilenen illere ulaştırılacak.

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