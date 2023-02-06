Doğu Anadolu'da, depremzedelere kan bağışı için Kızılay'da yoğunluk oluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından kan ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Kızılay Kan Merkezlerinde yoğunluk oluştu.

Erzurum'da vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kızılay Kan Merkezi'ne akın etti.

Vatandaşlardan Nizamettin Polat, iş yerini bırakarak kan bağışında bulunmak için merkeze geldiğini belirtti.

"Herkese geçmiş olsun." diyen Polat, "Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. İş yerimde sosyal medyayı takip ederken kan ihtiyacını duyduk. Acilen işimizi bırakarak buraya geldik. Bu sonuçta hepimiz için olabilecek bir durum. Allah kimseye vermesin. Bugün onlara yarın bize diyerek, koşarak kan merkezine geldik." ifadelerini kullandı.

İbrahim Papuçcu ise işlerini bırakıp koşarak kan vermeye geldiklerini belirterek, duyarlı davranışlarından dolayı kan vermeye gelen herkese teşekkür etti.

- Erzincan

Deprem bölgesindeki yaralı vatandaşların kan ihtiyacını karşılamak için Atatürk Mahallesi Nerim Tombul Caddesi'ndeki Kızılay Kan Merkezi'ne gelen çok sayıda Erzincanlı bağışta bulundu.

Vatandaşlardan Erhan Özker, deprem bölgesinde bulunan yaralılar için kan bağışında bulunmak üzere merkeze geldiklerini, depremi yaşayan bir il olarak daha hassas davrandıklarını söyledi.

Mehmet Keser de deprem bölgesindeki kan ihtiyacını karşılamak için merkeze geldiğini ifade ederek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara ise acil şifa dileğinde bulundu.

- Ağrı

Ağrı'da da vatandaşlar deprem bölgesindeki yararlılar için Kızılay kan alma birimine geldi.

Yoğunluğun oluştuğu merkezde vatandaşlar işlemlerin ardından sırayla kan bağışında bulunuyor.

- Ardahan

Ardahan'da da vatandaşlar kan vermek için Kızılay Kan Merkezi'ne geldi.

Göle ilçesindeki Kızılay şubesine gelenler, kan vermek için işlem yaptı.

Kızılay Ardahan Şube Başkanı Özcan Şentürk, Göle ilçesinin ardından Ardahan merkezde de çalışma yapacaklarını söyledi.

- Kars

Kars'ta da Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 2 ayrı noktada kan bağışları kabul ediliyor.

Faikbey Caddesi'ndeki şubeye gelen vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Gerekli işlemlerin ardından vatandaşlar kan bağışında bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.