Erzincan'dan deprem bölgesine komandolar gönderildi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 91 personel, çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi.

Hatay'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere sabahın ilk ışıklarında yola çıkan Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 91 Mehmetçik, Yıldırım Akbulut Havalimanı'na geldi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, uğurlamada, komandolara verecekleri desteklerden dolayı teşekkür edip yollarının açık olmasını diledi.

Vali Makas'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedeoğlu ve askeri personel katılımıyla komandolar, dualar eşliğinde Hatay'a uğurlandı.

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