Erzincan AFAD Lojistik Deposu'ndan deprem bölgesine konteyner sevkiyatı başladı

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ERZİNCAN (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Erzincan'daki lojistik deposundan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin vurduğu bölgeye 290 yaşam konteynerinin sevkiyatına başlandı.

Erzincan-Çağlayan kara yolundaki Erzincan AFAD Lojistik Deposu'na sabahın erken saatlerinde gelen tır ve çekiciler, buradaki konteynerleri vinç yardımı ile araçlara yükledi.

İşlemleri tamamlanan 290 yaşam konteynerinin Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin vurduğu bölgeye gönderilmesine başlandı.

Ayrıca bölgeye 10 engelli yaşam, 12 duş, 2 tuvalet, 10 bulaşıkhane ile 10 çamaşırhane konteyneri de gönderildi.

Kentteki lojistik deposunda daha önce 2 bin 462 çadır, 1269 yeni tip battaniye, 3 bin 674 yastık-çarşaf seti, 4 bin 037 katlanır yatak sevkiyatı gerçekleştirildi.

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