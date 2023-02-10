Erzincanlı soba üreticileri depremzedeler için mesaide

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da soba üreticileri, depremzedeler için atölyelerinde yoğun mesai yapıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların kış günlerinde çadırda üşümemesi için kentteki soba üreticileri çalışma başlattı.

Sanayi Çarşısı Demirciler Sitesi'ndeki atölyelerinde yoğun üretim yapan 25 gönüllü esnaf, imal etmeyi planladıkları 200 odun sobasını deprem bölgesine gönderecek.

Esnaflardan Mustafa Papuçcu, kentte soba imalatının bu sezon bittiğini ancak depremzedeler için yeniden üretime başladıklarını söyledi.

Gönüllü esnaflarla güç birliği kurduklarını ifade eden Papuçcu, "Bize dışarıdan arkadaşlarımız da destek vermek için geldi. Bunları bitirip deprem bölgesine göndermeye çalışacağız. Akşama kadar 200 tane sobayı bitirmeyi hedefliyoruz. Başka dükkanlarda parçalar hazırlanıyor burada da birleştiriyoruz." dedi.

Üreticilere gönüllü yardım eden Ufuk Helvayiyen de soba üreticilerinin depremzedeler için yoğun gayret gösterdiğini belirterek, "Ben de bu işin bir parçası olmak istedim. İşten çok anlamam ama elimden geldiğince söyledikleri işleri yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

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