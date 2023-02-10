Erzincanlı soba üreticileri depremzedeler için mesaide

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincanlı soba üreticileri depremzedeler için mesaide

AA

Erzincanlı soba üreticileri depremzedeler için mesaide

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da soba üreticileri, depremzedeler için atölyelerinde yoğun mesai yapıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların kış günlerinde çadırda üşümemesi için kentteki soba üreticileri çalışma başlattı.

Sanayi Çarşısı Demirciler Sitesi'ndeki atölyelerinde yoğun üretim yapan 25 gönüllü esnaf, imal etmeyi planladıkları 200 odun sobasını deprem bölgesine gönderecek.

Esnaflardan Mustafa Papuçcu, kentte soba imalatının bu sezon bittiğini ancak depremzedeler için yeniden üretime başladıklarını söyledi.

Gönüllü esnaflarla güç birliği kurduklarını ifade eden Papuçcu, "Bize dışarıdan arkadaşlarımız da destek vermek için geldi. Bunları bitirip deprem bölgesine göndermeye çalışacağız. Akşama kadar 200 tane sobayı bitirmeyi hedefliyoruz. Başka dükkanlarda parçalar hazırlanıyor burada da birleştiriyoruz." dedi.

Üreticilere gönüllü yardım eden Ufuk Helvayiyen de soba üreticilerinin depremzedeler için yoğun gayret gösterdiğini belirterek, "Ben de bu işin bir parçası olmak istedim. İşten çok anlamam ama elimden geldiğince söyledikleri işleri yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'dan deprem bölgesine polis ekipleri gönderildi
YEREL HABERLER Erzincan'dan deprem bölgesine polis ekipleri ...
Erzincan AFAD Lojistik Deposu'ndan deprem bölgesine konteyner sevkiyatı başladı
YEREL HABERLER Erzincan AFAD Lojistik Deposu'ndan deprem bölgesine ...
Erzincan'daki komandolar, Hatay'daki çalışmalara destek için yola çıktı
YEREL HABERLER Erzincan'daki komandolar, Hatay'daki çalışmalara ...
Erzincan'dan deprem bölgesine komandolar gönderildi
YEREL HABERLER Erzincan'dan deprem bölgesine komandolar gönderildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.