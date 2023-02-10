Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ile 5 savcı Kahramanmaraş'a görevlendirildi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ile 5 cumhuriyet savcısı ve 7 adliye personeli Kahramanmaraş'ta görev yapmak üzere yola çıktı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da ilave savcı görevlendirdi.

Alınan karar doğrultusunda, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk'ün yanı sıra 5 cumhuriyet savcısı HSK, 7 adliye personeli ise Adalet Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'a görevlendirildi.

Görevlendirilen cumhuriyet savcıları ve personel, Erzincan Adliye Sarayı bahçesinden Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş ile adliye personeli tarafından uğurlandı.



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