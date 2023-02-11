Depremde hayatını kaybeden sözleşmeli erin cenazesi Erzincan'da defnedildi

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ERZİNCAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren 22 yaşındaki piyade sözleşmeli er Emre Erdem, memleketi Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Erdem'in cenazesi cenaze aracı ile Erzincan'a getirildi.

Terzibaba Camisi'ndeki cenaze törenine Erdem'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Belediye Başkanı Bekir Aksun, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Erdem'in cenazesi namazın ardından Piri Sami Hazretleri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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