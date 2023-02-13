Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Mehmet Makas, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Makas, mesajında, Erzincan'ın kurtuluş gününün aynı zamanda kardeşliğin ve birlikteliğin yıl dönümü olduğunu belirtti.

Dönemin en güçlü silahlarına karşı eşine az rastlanır bir mücadelenin verildiğine dikkati çeken Makas, şunları kaydetti:

"Bu coğrafya tarih boyunca şer güçlerin hesap yaptığı, kirli ittifaklar kurmaya çalıştığı bir yer olmuştur. Hamdolsun ki hamiyetli vatan evlatları sayesinde bugüne kadar hesapları bozarak zalimlere boyun eğmedik. Bundan sonra da kimseye boyun eğmeyeceğiz. Bu topraklar bize ecdadımızın emanetidir. Bizler bu emanete ilelebet sahip çıkacağız çünkü bizim tarihi sorumluluklarımız var. Mazlumun, mağdurun, garibin, kimsesizin yanında olmak için 13 Şubat şuurunu hep diri tutacağız.

Bizler en zor dönemleri birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek atlatmayı, birbirimizin yarasına merhem olmayı şanlı tarihi boyunca her zaman başarmış bir milletin mensuplarıyız. 1939 Erzincan, 1976 Muradiye, 1999 Gölcük depremlerinde de aziz milletimiz bir ve beraber olmuş, yaşanan büyük acıların yaralarını hep beraber sarmıştır. Bugün de 10 ilimizi etkileyen bu büyük felaketin acılarını yine el birliğiyle birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız."

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