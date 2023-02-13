Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü

AA

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Mehmet Makas, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Makas, mesajında, Erzincan'ın kurtuluş gününün aynı zamanda kardeşliğin ve birlikteliğin yıl dönümü olduğunu belirtti.

Dönemin en güçlü silahlarına karşı eşine az rastlanır bir mücadelenin verildiğine dikkati çeken Makas, şunları kaydetti:

"Bu coğrafya tarih boyunca şer güçlerin hesap yaptığı, kirli ittifaklar kurmaya çalıştığı bir yer olmuştur. Hamdolsun ki hamiyetli vatan evlatları sayesinde bugüne kadar hesapları bozarak zalimlere boyun eğmedik. Bundan sonra da kimseye boyun eğmeyeceğiz. Bu topraklar bize ecdadımızın emanetidir. Bizler bu emanete ilelebet sahip çıkacağız çünkü bizim tarihi sorumluluklarımız var. Mazlumun, mağdurun, garibin, kimsesizin yanında olmak için 13 Şubat şuurunu hep diri tutacağız.

Bizler en zor dönemleri birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek atlatmayı, birbirimizin yarasına merhem olmayı şanlı tarihi boyunca her zaman başarmış bir milletin mensuplarıyız. 1939 Erzincan, 1976 Muradiye, 1999 Gölcük depremlerinde de aziz milletimiz bir ve beraber olmuş, yaşanan büyük acıların yaralarını hep beraber sarmıştır. Bugün de 10 ilimizi etkileyen bu büyük felaketin acılarını yine el birliğiyle birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Anadolu'da muhtarların depremzedelere desteği sürüyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da muhtarların depremzedelere desteği ...
Türk Kızılay'ın atölyelerinde çadır üretimi aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay'ın atölyelerinde çadır üretimi aralıksız ...
Depremde hayatını kaybeden sözleşmeli erin cenazesi Erzincan'da defnedildi
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden sözleşmeli erin cenazesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.