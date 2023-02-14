Erzincan, Ardahan ve Ağrı'da depremzedeler için yardımlar sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan, Ardahan ve Ağrı'da depremzedeler için yardımlar sürüyor

AA

Erzincan, Ardahan ve Ağrı'da depremzedeler için yardımlar sürüyor

ERZİNCAN/AĞRI/ARDAHAN (AA) - Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım seferberliği sürüyor.

Erzincan'da depremin ardından başlayan yardım kampanyası kapsamında, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasınca temin edilen, 875 yatak ve 500 battaniye yüklü iki tır, Malatya'nın Battalgazi ilçesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü personelince toplanan 1 tır ayni yardım ise Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

Vali yardımcıları Ömer Özbay ve Yunus Emre Temel, depremzedelere ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, il genelinde Valilik koordinesinde devam eden yardım kampanyasına destek verenlere teşekkürlerini bildirdi.

- Ağrı

Ağrı'da da deprem bölgesine yönelik yardımlar devam ediyor.

Valilik ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen kampanya kapsamında yapılan yardımlar, tırlar ve kamyonlarla deprem bölgesindeki illere gönderiliyor.

- Ardahan

Ardahan'da da yöre halkı, sivil toplum kuruluşları ile kurumların yardımları sürüyor.

İnönü Mahallesinde Kazım Karabekir Spor Salonu'ndaki AFAD koordinasyon merkezinde toplanan odun, soba, ekmek ve çadırdan oluşan 2 tır, deprem bölgesine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'dan depremzedelere şimdiye kadar 275 tır ve 75 kamyon yardım gönderildi
YEREL HABERLER Erzincan'dan depremzedelere şimdiye kadar 275 tır ve ...
Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü
YEREL HABERLER Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl ...
Doğu Anadolu'da muhtarların depremzedelere desteği sürüyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da muhtarların depremzedelere desteği ...
Türk Kızılay'ın atölyelerinde çadır üretimi aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay'ın atölyelerinde çadır üretimi aralıksız ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.