Erzincan, Ardahan ve Ağrı'da depremzedeler için yardımlar sürüyor

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ERZİNCAN/AĞRI/ARDAHAN (AA) - Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım seferberliği sürüyor.

Erzincan'da depremin ardından başlayan yardım kampanyası kapsamında, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasınca temin edilen, 875 yatak ve 500 battaniye yüklü iki tır, Malatya'nın Battalgazi ilçesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü personelince toplanan 1 tır ayni yardım ise Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.



Vali yardımcıları Ömer Özbay ve Yunus Emre Temel, depremzedelere ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, il genelinde Valilik koordinesinde devam eden yardım kampanyasına destek verenlere teşekkürlerini bildirdi.



- Ağrı

Ağrı'da da deprem bölgesine yönelik yardımlar devam ediyor.

Valilik ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen kampanya kapsamında yapılan yardımlar, tırlar ve kamyonlarla deprem bölgesindeki illere gönderiliyor.

- Ardahan

Ardahan'da da yöre halkı, sivil toplum kuruluşları ile kurumların yardımları sürüyor.

İnönü Mahallesinde Kazım Karabekir Spor Salonu'ndaki AFAD koordinasyon merkezinde toplanan odun, soba, ekmek ve çadırdan oluşan 2 tır, deprem bölgesine gönderildi.



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