Deprem riskinin yüksek olduğu Erzincan'da sismik izolatörlü hastaneler güven veriyor

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da Sağlık Bakanlığınca "akıllı hastane" modeliyle inşa edilen 500 yatak kapasiteli devlet hastanesi ile mevcut Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi, sismik izolatörleriyle depremlerde güven veriyor.

Deprem riskinin yüksek olduğu kentte, ilk kez 2017'de 299 sismik izolatör kullanılarak inşa edilen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi 250 yataklı ek hizmet binasında vatandaşlara güvenle hizmet sunuluyor.

Sağlık hizmetlerinin karşılanması için Karaağaç Mahallesi'nde 2019'da yapımına "akıllı hastane" modeliyle başlanan ve inşaatı süren yeni Erzincan Devlet Hastanesi ise kentte sismik izolatörlü ikinci bina olacak.

İnşaatı büyük oranda tamamlanan devlet hastanesi, kentin yanı sıra Tunceli, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun gibi çevre illere hizmet vererek bölge hastanesi görevi üstlenecek.

- "Yeni inşa edilen hastanede 369 izolatör bulunuyor"

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, AA muhabirine, "akıllı bina" konseptiyle inşasına devam edilen hastanenin vatandaşlara yakın zamanda daha güvenli ve konforlu hizmet sunacağını söyledi.



Sismik izolatörlü hastanelerin deprem anında ne kadar fayda sağladığını gördüklerini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Hastanemiz 500 yatak kapasiteli. 228'i çift yataklı, 12'si ise tek yataklı odalarımız olacak. Bunun yanı sıra 46 yoğun bakım, 80 poliklinik ve 13 ameliyathane ile 500'ü kapalı, 100'ü de açık olmak üzere 600 kapasiteli bir otoparkımız var. Deprem açısından değerlendirildiğinde, 369 deprem izolatörüyle inşaatımız süratle devam etmektedir. Bu akıllı hastanemizle sağlıklı, güvenli ve daha iyi şartlarda sağlık hizmeti vereceğimizi düşünüyorum."

Tekin, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde inşa edilen sismik izolatörlü hastanelerin hizmetlerini kesintisiz sürdürdüğüne işaret ederek, "Deprem bölgesindeki arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan depreme rağmen sarsıntıyı çok az şekilde hissettiklerini, hastanede çalışmalarına ve ameliyatlarına aynı şekilde devam ettiklerini söylediler. Kullanılan izolatör sayesinde binanın herhangi bir çizik dahi olmadan dimdik ayakta olduğunu, yoğun bakım ve kuvözdeki hastalar ile yatan hastaların hiçbir şekilde depremden etkilenmeden tedavilerine devam edildiğini öğrendik." dedi.



- İzolatörler depremin şiddetini üst katlarda çok az hissettiriyor

Kentteki devlet hastanesinin yapımını üstlenen firmanın proje müdürü Necdet Altanlar ise hastane binasına yerleştirilen sismik izolatörlerin depremin etkisini azalttığını anlattı.

Altanlar, "Meydana gelebilecek yaklaşık 7,7 şiddetindeki bir depremde izolatörler, bu sarsıntının üst katlarda 3-4 şiddetinde hissedilmesini sağlıyor. Yaşanan depremden biz de etkilendik. Çalışan 250 işçi arkadaşımızla deprem anında toplanma alanına toplandık. Binanın izolatörlü olduğunu izah etmemiz üzerine işçi arkadaşlarımız tekrar içeriye girerek kaldıkları yerden çalışmalarına devam etti." diye konuştu.

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