Erzincan'da "Birlik Cemi" düzenlendi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü ve "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için "Birlik Cemi" düzenlendi.
Ulalar Cemevi'nde düzenlenen programda, semah dönülerek, Bedir'den Kerbela'ya, Sarıkamış'a, Çanakkale'den bugüne vatan için canlarını veren şehitler ve depremlerde hayatını kaybedenler için dualar edildi.
Törene, Erzincan Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı, Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve davetliler katıldı.