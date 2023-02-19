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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'da depremzede çocuklar, eğlencelerle afetin izlerini silmeye çalışıyor

AA

Erzincan'da depremzede çocuklar, eğlencelerle afetin izlerini silmeye çalışıyor

ERZİNCAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle Erzincan'a getirilen çocuklar, kentte kurulan eğlence alanlarında resim, boyama ve zeka oyunlarıyla afetin izlerini silmeye çalışıyor.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kentte misafir edilen depremzedelerin çocuklarının afetin etkisinden kurtulmalarına destek sağlamak için Çarşı TOKİ Konutlarında Erzincan Belediyesine ait sosyal tesislerde çocuk eğlence alanı kuruldu.

Kentte iki farklı noktaya daha kurulacak eğlence alanında çocuklar, resim, boyama ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinliklerle depremin etkisinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

Kahramanmaraş'ta özel bir okulda öğretmenlik yapan Hatice Kalaycı, gazetecilere, depremin yaşandığı ilk günde enkaz altındaki akrabalarının bir kısmını çıkardıklarını, diğerlerini ise kaybettiklerini belirtti.

Ağır kış şartları nedeniyle depremin ilk günü zorluk yaşadıklarını anlatan Kalaycı, ikinci gün yardımların geldiğini ancak akaryakıt sıkıntısı ve kar nedeniyle biraz daha deprem bölgesinde kaldıklarını söyledi.

Geçmişte deprem yaşayan Erzincan halkının yardımsever olduğunu ifade eden Kalaycı, şöyle devam etti:

"Yardım talep etmeyen insanlar olarak açıkçası bu depremin ardından biraz zorluk çektik. Kaldığımız otelde yiyecek ve giyecek yardımında bulundular. Bunları kabul etmek açıkçası zordu. Ancak Erzincan daha öncesinden depremi yaşayan bir şehir olduğu için buradaki herkes önce insanları yardım alma noktasında rahatlatıyor. Sonrasında yardımlarını bize sunuyorlar."

Çocukların depremden etkilendiklerini belirten Kalaycı, "Burada çocuklar gerçekten çok güzel vakit geçirdiler. Özellikle çocukların depremin etkisinden kurtulmaları için bu tarz hizmetler gerçekten çok güzel, teşekkür ederiz." diye konuştu.

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