Erzincan'da yoğun sis etkili oluyor

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zaman zaman trafikte ilerlemekte zorlandı.

Kentin ana arterlerinden Ordu, Halitpaşa, Fevzipaşa ve 13 Şubat caddelerinde görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Sis nedeniyle önlem alan polis ekipleri, sürücüleri yavaş ilerlemeleri konusunda uyardı.

Farlarını yakan sürücüler, hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerledi.

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