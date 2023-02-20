Erzincan'da yoğun sis etkili oluyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zaman zaman trafikte ilerlemekte zorlandı.
Kentin ana arterlerinden Ordu, Halitpaşa, Fevzipaşa ve 13 Şubat caddelerinde görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Sis nedeniyle önlem alan polis ekipleri, sürücüleri yavaş ilerlemeleri konusunda uyardı.
Farlarını yakan sürücüler, hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerledi.